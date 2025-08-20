Dólar hoje, quarta (20/08): Confira valor e quanto está a cotação

Dólar hoje, quarta (20/08): Confira valor e quanto está a cotaçãoA cotação pode variar e ter atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo nesta quarta-feira, 20 de agosto
A cotação do dólar nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, está R$ 5,47 para compra e para venda na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a R$ 5,67 na venda.
A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.
Cotação do dólar hoje (20/08)
Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial está às 16h04min desta quarta-feira (20/08) a:
- Compra: R$ 5,4746
- Venda: R$ 5,4757
Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.
Quanto está o dólar turismo hoje (20/08)?
O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 16h04min desta quarta-feira, 20, a moeda está ao valor médio de:
- Compra: 5,4898
- Venda: R$ 5,6698
Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).
*Dados e valores divulgados às 16h40min de 20/08/2025
O que influencia a cotação do dólar?
Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:
- Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
- Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
- Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
- Situação política nacional e internacional
Histórico recente do dólar
Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:
- 19/08/2025 - R$ 5,4716
- 18/08/2025 - R$ 5,4155
- 15/08/2025 - R$ 5,3928
- 14/08/2025 - R$ 5,4095
- 13/08/2025 - R$ 5,3922
- 12/08/2025 - R$ 5,4046