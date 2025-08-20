Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congressistas dos EUA pedem investigação da Espanha por contratar Huawei para gerenciar dados

Congressistas dos EUA pedem investigação da Espanha por contratar Huawei para gerenciar dados

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois deputados norte-americanos enviaram uma carta ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, solicitando que o Departamento de Comércio dos EUA investigue a decisão do governo espanhol de contratar a Huawei para gerenciar e armazenar dados confidenciais relacionados aos serviços de escuta telefônica do país. O documento afirma que "é profundamente preocupante quando um aliado de um tratado utiliza equipamentos e serviços de telecomunicações de uma entidade alinhada ao Partido Comunista Chinês (PCC). Como vocês sabem, a Huawei e outras empresas chinesas mantêm laços documentados com o PCC, o que representa riscos profundos à segurança nacional e econômica".

"Confiar uma infraestrutura tão crítica a uma entidade sob influência significativa de um governo autoritário estrangeiro pode comprometer não apenas a segurança interna da Espanha, mas também a integridade das estruturas de compartilhamento de inteligência dos aliados. Esta é uma questão de segurança nacional e não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes", afirmou o deputado Gus Bilirakis, um dos autores da carta.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Os laços da Huawei com o PCC são bem documentados, e essa ação mina a confiança e a transparência que deveriam definir nossas alianças. Os Estados Unidos não podem aceitar padrões duplos que bloqueiam o comércio digital americano enquanto ignoram a intrusão chinesa", apontou Richard Hudson, o outro autor.

Em 2019, o governo Trump proibiu a Huawei de participar das redes de telecomunicações dos EUA devido aos seus laços com o PCC. Em 2020, o presidente Trump assinou a Lei de Redes de Comunicações Seguras e Confiáveis para proibir o uso de verbas federais para comprar equipamentos não confiáveis e ajudar pequenos provedores a remover e substituir tais equipamentos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar