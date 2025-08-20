Candidato à presidência do Fed diz que política monetária dos EUA é muito restritiva

Candidato à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o estrategista-chefe de mercado da Jefferies, David Zervos, disse, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, que a política monetária do banco central dos EUA é muito restritiva. Segundo Zervos, é necessário levar os juros para um nível mais neutro.

Zervos afirmou que conhece o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, responsável pelo processo de seleção dos candidatos para chefiar o Fed, e que já encontrou o presidente norte-americano, Donald Trump, "algumas vezes", sem detalhar quando.