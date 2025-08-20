Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aumento da inflação nos EUA no curto prazo parece provável, avalia Fed na ata

Autor Agência Estado
A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 20, mostra que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) avaliaram que o aumento da inflação no curto prazo nos Estados Unidos parece provável, ainda que magnitude, timing e persistência da inflação sejam incertas.

O documento relata que os membros concordaram que a inflação permanecia relativamente elevada naquele momento, mas indicadores recentes sugeriam que crescimento da atividade apresentava moderação no primeiro semestre.

Membros concordaram que, ao considerar ajustes adicionais à política monetária, avaliariam dados recebidos, além da perspectiva e o equilíbrio de riscos.

EUA

