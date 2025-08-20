Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alguns membros do Fed notaram que uso de stablecoin pode crescer após aprovação do GENIUS Act

Alguns membros do Fed notaram que uso de stablecoin pode crescer após aprovação do GENIUS Act

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) registrou que "muitos participantes discutiram desdobramentos recentes e prospectivos relacionados a stablecoins de pagamento e possíveis implicações para o sistema financeiro". Alguns dirigentes observaram que a utilização dessas moedas digitais pode crescer após a recente aprovação do GENIUS Act nos EUA.

Segundo o documento, alguns participantes destacaram que stablecoins de pagamento poderiam ajudar a melhorar a eficiência do sistema de pagamentos e também "aumentar a demanda pelos ativos necessários para lastreá-las, incluindo títulos do Tesouro".

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Ao mesmo tempo, o Fed avaliou que o avanço desses instrumentos "pode ter implicações mais amplas para os sistemas bancário e financeiro, assim como para a implementação da política monetária".

A ata destacou que, diante desse cenário, os dirigentes "consideraram que o tema merecia atenção cuidadosa", incluindo o acompanhamento próximo dos diferentes ativos usados como lastro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar