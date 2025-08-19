Transpetro abre propostas de gaseiros no dia 22/9 e negocia com Petrobras mais 9 embarcações

"Estamos negociando com a Petrobras o tipo de embarcação, se vai ser Pemax, MR2, está em fase de elaboração; e espero poder, no ano que vem, ter mais uma licitação e perfazer os 25 navios a que a gente se propôs", disse Bacci após a abertura da Navalshore.

A Transpetro vai abrir os envelopes da licitação dos oito gaseiros para sua frota no próximo dia 22 de setembro, informou o presidente da empresa, Sergio Bacci, durante a Navalshore nesta terça-feira, 19, feira do setor naval que está sendo realizada no Rio de Janeiro. O executivo informou que está negociando com a Petrobras a inclusão de mais nove embarcações para serem colocadas no Plano Estratégico 2026-2030 da holding.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ele, por pedido da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na abertura dos envelopes dos gaseiros será anunciada a licitação para os quatro navios MR1 (porte médio). O executivo afirmou que a expectativa é de que essa disputa atraia um bom número de estaleiros.

"A impressão que a gente tem é que tem mais estaleiros interessados, pela quantidade de consultas que fazem no sistema da Petronect (sistema de compras da Petrobras)", disse Bacci. "Temos consultas de estaleiros chineses no processo. Vamos ficar com a melhor proposta", explicou, ressaltando que os estaleiros brasileiros têm toda chance de competir com os estrangeiros.

Bacci espera não repetir o que ocorreu na licitação para compra de quatro barcaças, que só teve uma empresa interessada a um preço elevado e, por isso, foi rejeitada. "A gente ainda não soltou a licitação, mas esperamos que tenha mais estaleiros interessados. Vamos apresentar em setembro (a licitação) e, para aumentar a atratividade, subimos de quatro para 20 barcaças", informou.