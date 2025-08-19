Tebet: meta de 2026 está mantida; números da receita permitem cumprir limites do arcabouço

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 19, que está mantida a meta de superávit em 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) prevista para o ano que vem. Ela explicou que os números de previsão de receitas apresentados até o momento asseguram o cumprimento do alvo fiscal.

"Estamos tendo reuniões todos os dias e a meta vai ser mantida, vamos cumprir a meta. Os números que estão vindo são números da Receita que nos permite cumprir os limites do arcabouço sem precisar cortar gastos, no sentido de não poder cumprir o orçamento em função de não ter receita. Ou seja, as receitas estão comparecendo e isso nos dá tranquilidade que a gente vai levar ao limite máximo da expansão de gastos porque as políticas públicas não podem partir", disse Tebet, pouco antes de participar da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.