Tebet diz que reoneração gradual da folha de pagamentos começou a ter resultados

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, voltou a defender nesta terça-feira, 19, o corte de subsídios tributários e afirmou que a reoneração gradual da folha de pagamentos começou a ter resultados. "Começou a ter resultado aquele trabalho que os senhores fizeram. Estou com dados de 2024, por isso que não teve impacto positivo ainda, só de R$ 300 milhões, mas vai ter um impacto bem maior esse ano e gradativo naquela escala de acabar com a desoneração da folha", disse, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Tebet citou números divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Planejamento que mostram que a União concedeu R$ 678 bilhões em subsídios no ano passado.