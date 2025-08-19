Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

S&P reafirma ratings dos EUA em AA+/A-1+, com perspectiva estável

Tipo Notícia

A S&P Global reafirmou os ratings soberanos AA+ de longo prazo e A-1+ de curto prazo dos EUA, mantendo perspectiva estável. Em comunicado, a agência de classificação de risco aponta que o governo Trump conseguiu aprovar seu projeto de lei fiscal, sete meses depois de assumir o poder, e continua reformulando o regime de comércio internacional dos EUA.

A S&P também prevê que, com o aumento efetivo de tarifas, a "significativa" receita com tarifas compensará de modo geral os resultados fiscais mais fracos ligados à nova legislação, que estabelece tanto cortes quanto aumentos de impostos e gastos.

A perspectiva estável, por sua vez, reflete a expectativa da S&P de resiliência da economia dos EUA, assim como "execução plausível e eficaz da política monetária" e "déficits fiscais altos, mas não crescentes".

EUA

