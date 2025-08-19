Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em baixa, observando perspectivas de negociações para paz na Ucrânia

Autor Agência Estado
Os contratos futuros de petróleo operam em baixa nesta terça-feira, 19, em mais uma sessão atenta às tratativas encabeçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a guerra da Ucrânia. Entre os grandes temas, estão garantias de segurança a Kiev e o formato dos próximos encontros entre os principais líderes envolvidos no confronto.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 1,48% (US$ 0,93), a US$ 61,77 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,22% (US$ 0,81), a US$ 65,79 o barril.

Trump afirmou que espera que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "seja bom" nas negociações para o fim do conflito com a Ucrânia, "senão será uma situação difícil". Para ele, o homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski , também precisa "demonstrar flexibilidade" para encerrar a guerra no Leste Europeu. Trump afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança para o país. Ao ser questionado sobre possíveis garantias, disse que elas possivelmente serão por via aérea, sem tropas americanas.

Segundo o Axios, Putin mencionou a possibilidade de a China ser um dos garantidores de segurança da Ucrânia. A proposta foi apresentada durante a cúpula do líder russo com Trump.

Além disso, de acordo com o Político, Putin sugeriu brevemente, em um telefonema com Trump na segunda-feira, que poderia sediar um possível encontro individual com Zelenski na Rússia. No entanto, após o término da conversa e a discussão entre os presentes, uma das autoridades disse que "estava claro que não era nada sério".

Os preços caem com expectativas elevadas de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e menor probabilidade de sanções mascararem sinais de alta, afirma Mukesh Sahdev, da Rystad Energy. Os estoques de petróleo bruto dos EUA permanecem relativamente apertados, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) pode não produzir nos níveis anunciados e nem todo o aumento será destinado ao mercado de exportação.

A China está aumentando o armazenamento e a produção canadense entrará em manutenção, acrescenta. "Embora seja extremamente difícil prever o que acontecerá a seguir no complexo processo de paz que envolve a Ucrânia e a Rússia, há sinais de que os preços do petróleo não estão caindo a níveis muito baixos e a energia russa fluirá facilmente", avalia.

*Com informações Dow Jones Newswires.

