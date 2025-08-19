Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lutnick acerta detalhes de acordo para compra de fatia na Intel, diz porta-voz da Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick, está acertando os detalhes do acordo para a compra do governo dos EUA de uma participação da Intel, em entrevista coletiva nesta terça-feira. Ao ser questionada sobre o tema, ela também mencionou o interesse do presidente do país, Donald Trump, em realocar a produção em território norte-americano.

Em relação a conflitos geopolíticos, Leavitt disse que, além da guerra entre Rússia e Ucrânia, o país está trabalhando para encerrar outras disputas, citando o conflito em Gaza como exemplo. "Não acho que foi uma coincidência o Hamas ter aceitado uma proposta de cessar-fogo logo após a Casa Branca publicar uma declaração bem dura sobre o conflito", acrescentou.

