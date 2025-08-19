Índice de Estoques sobe 1,5% em agosto ante julho, revela FecomercioSP

O Índice de Adequação dos Estoques (IE) na cidade de São Paulo avançou 1,5% na passagem de julho para agosto, sendo a quinta alta consecutiva na margem, informou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em relação a igual mês do ano passado, o índice avançou 2,8%. Em agosto ante julho, a proporção de empresários que consideram ter uma situação adequada passou de 56,8% para 57,6%, maior patamar desde outubro de 2024.

Porte Entre as grandes empresas, a proporção dos que veem estoques adequados caiu de 69,9% em julho para 67,5% em agosto. O porcentual de empresas desse porte com estoque acima do adequado saiu de 15,1% para 15,6%, enquanto as com estoque aquém do adequado passaram de 15,1% para 16,9%.