Dirigente do Fed indica que segue defendendo corte de juros e evita comentar suceder Powell

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, afirmou nesta terça-feira, 19, que ainda não mudou sua visão sobre política monetária, mantendo a defesa da redução de juros, já indicada no começo deste mês e na última reunião de política monetária, em julho, devido às condições do mercado de trabalho. Em entrevista à Bloomberg TV, questionada sobre assumir a presidência do Fed, após o término do mandato do atual chefe da instituição, Jerome Powell, em maio de 2026, Bowman destacou que está "focada no meu trabalho atualmente".

A dirigente do Fed ainda acrescentou que "propostas de regulamentação não serão alteradas sob o próximo presidente do Fed".