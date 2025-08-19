'Desaceleração da atividade é relevante', diz executivo do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda, 18, que a atividade econômica mostra moderação, em linha com o cenário antecipado pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Em um evento da Warren Investimentos, Guillen apresentou dados que, na margem, indicam uma redução de crescimento: "É uma desaceleração relevante (da atividade), que a gente antecipa e eu acho que tem ocorrido."

O executivo ponderou, no entanto, que o hiato do produto segue positivo - ou seja, a economia cresce acima de seu potencial -, o que dá resiliência, sobretudo, à inflação de serviços. "Isso tem contribuído para dar suporte ao consumo, tem contribuído também para sustentar a atividade", afirmou Guillen.