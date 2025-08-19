Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem com otimismo sobre Ucrânia, mas possível paz derruba ações de defesa

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/08/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, com investidores demonstrando otimismo após as reuniões de ontem em Washington para discutir o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,55%, a 557,05 pontos.

Nas conversas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, ofereceu ontem ajuda e garantias de segurança à Ucrânia, para evitar que a Rússia retome a guerra no futuro.

Já na Truth Social, Trump afirmou ter iniciado os preparativos para um encontro entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, e, posteriormente, uma reunião trilateral, envolvendo os três lideres.

A possibilidade de paz, no entanto, pesa em ações de empresas europeias de defesa. No horário acima, a alemã Renk tombava 7% em Frankfurt, a italiana Leonardo amargava perdas de 6,8% em Milão e a sueca Saab tinha queda de 5,9% em Estocolmo.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,31%, a de Paris avançava 0,88% e a de Frankfurt ganhava 0,35%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,77%, 0,64% e 0,72%.

Contato: [email protected]

