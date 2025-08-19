Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel recomenda ao MME caducidade da Usina Termelétrica (UTE) Piratininga

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recomendou nesta terça-feira, 19, ao Ministério de Minas e Energia (MME) a extinção da outorga de concessão da Usina Termelétrica (UTE) Piratininga, localizada em São Paulo. Foi também recomendada a dispensa da reversão dos bens da UTE, ou seja, o retorno dos bens vinculados à concessão, por serem considerados sem utilidade para o serviço de geração.

Em 2008 essa Usina Termelétrica foi outorgada à Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

Posteriormente, a titularidade da usina foi transferida à Baixada Santista Energia (BSE). Uma nota técnica da Aneel apontou há elevado grau de degradação dos equipamentos da UTE.

Em carta de 2024, a BSE declarou que não possui interesse na renovação da outorga da UTE Piratininga e proferiu manifestação favorável à recomendação da sua extinção pela Aneel.

