PetroReconcavo fecha contrato de 13 anos para combustíveis no Ceará

A operadora de petróleo e gás assinou com a Dislub, responsável pela construção de parque de tancagem no Pecém
Autor Beatriz Cavalcante
Beatriz Cavalcante
A operadora de petróleo e gás PetroReconcavo S.A. fechou contrato de 13 anos no Ceará e irá operar na área de tancagem (armazenamento) de combustíveis em construção pela Terminais Marítimos do Brasil S.A. (Grupo Dislub Equador) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O documento prevê cessão de espaço pela pernambucana Dislub, com prestação de serviços de movimentação de petróleo bruto, incluindo os acessos portuários ao terminal a ser construído e operado pela Dislub no Porto do Pecém (Píer 2).

Serão tanques exclusivos dedicados à PetroReconcavo com capacidade mínima de 40.000 m³/mês (cerca de 250 mil barris/mês), implementados em duas fases. 

A primeira envolverá infraestrutura de movimentação em até 12 meses, com interligação ao píer de granéis líquidos do Porto do Pecém, sendo conectados por dutovias a serem instaladas pela Dislub. A segunda, com a finalização dos espaços de armazenagem, será em até 36 meses.

O objetivo dessa assinatura é diversificar as rotas de escoamento e comercialização do petróleo produzido pela PetroReconcavo no Rio Grande do Norte, visando maior flexibilidade operacional, sustentabilidade e melhores condições comerciais, conforme a empresa destaca, em comunicado ao mercado.

A conclusão do contrato é resultado do Memorando de Entendimentos (MoU) firmado entre a PetroReconcavo, a Dislub e a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A), conforme comunicado ao mercado em 7 de novembro de 2024.

Com este passo firmado, a Dislub iniciará o licenciamento para a construção e operação do terminal no Porto do Pecém.

Para viabilizar a operação da nova rota de escoamento, a PetroReconcavo irá realizar contratações adicionais, como dos serviços de transporte rodoviário do petróleo das operações até o Porto de Pecém, da comercialização do petróleo e dos serviços serem disponibilizados diretamente pela Cipp S.A.

Rafael Procaci da Cunha, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da PetroReconcavo, frisa que, com esta nova rota, a empresa passará a estabelecer também uma alternativa de comercialização da produção, “o que potencialmente trará ganhos comerciais tendo em vista a excelente qualidade do petróleo produzido pela companhia no estado do Rio Grande do Norte.”

Obras da Dislub no Ceará

A Dislub lançou, no dia 19 de fevereiro de 2025, a pedra fundamental que marca o início da construção do Parque de Tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). A estimativa de início da operação é para agosto de 2027.

A obra, inclusive, deve se beneficiar com a Transnordestina Logística, devido à negociação com a TLSA, responsável pela rodovia, prevendo futuros contratos de transportes.

A ideia é que a Dislub escoe os seus produtos para a região de Pernambuco, Piauí e do próprio Ceará. A obra da empresa no Pecém conta com um investimento de R$ 610 milhões, com cerca de 80% de financiamento feito pelo Banco do Nordeste (BNB).

O empreendimento irá movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e petróleo bruto. 

Os números projetados neste fluxo buscam eliminar a dependência do Ceará, que tem 40% dos combustíveis consumidos vindo dos vizinhos Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí por modal rodoviário.

O parque de tancagem do Pecém tem a expectativa de ter cerca de 20 distribuidoras de combustíveis.

A empresa é responsável pela construção da estrutura de armazenagem de combustíveis e projeta para o Pecém uma operação semelhante à observada em Suape (PE) e Itaqui (MA), onde um número semelhante de empresas atua simultaneamente.

Com a nova estrutura de 130 mil metros cúbicos de armazenagem na primeira fase e um total de 220 mil m³ ao término, a projeção é de movimentar 479 mil toneladas de combustíveis no primeiro ano de operação.

 

Parque de tancagem no Porto do Mucuripe 

Sobre os espaços no parque de tancagem, a preferência de ocupação é das seis distribuidoras que atuam no Mucuripe. Caso elas não optem pela mudança, apesar do termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado e decreto estadual dando prazo final de saída para 2027, há conversas em curso com outros investidores do setor.

Simultaneamente à construção do parque de tancagem do Pecém, a Dislub está de olho na criação de portos secos e na instalação dos terminais multimodais ao longo da ferrovia Transnordestina.

O objetivo é ter pontos de transbordo de combustíveis partindo do Pecém para o interior cearense, além de parte de Pernambuco e Piauí.

Mais um objetivo da empresa projetado para daqui a dois anos é trazer a bandeira da Dislub para os postos de combustíveis cearenses.

A atuação da empresa já ocorre em outros estados e a ideia é iniciar as negociações com este segmento à medida que o parque de tancagem vai sendo concluído.

