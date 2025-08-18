PetroReconcavo fecha contrato de 13 anos para combustíveis no Ceará

O investimento do parque de tancagem no Pecém serão finalizadas em 2027 / Crédito: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém

A operadora de petróleo e gás PetroReconcavo S.A. fechou contrato de 13 anos no Ceará e irá operar na área de tancagem (armazenamento) de combustíveis em construção pela Terminais Marítimos do Brasil S.A. (Grupo Dislub Equador) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O documento prevê cessão de espaço pela pernambucana Dislub, com prestação de serviços de movimentação de petróleo bruto, incluindo os acessos portuários ao terminal a ser construído e operado pela Dislub no Porto do Pecém (Píer 2).

Serão tanques exclusivos dedicados à PetroReconcavo com capacidade mínima de 40.000 m³/mês (cerca de 250 mil barris/mês), implementados em duas fases. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A primeira envolverá infraestrutura de movimentação em até 12 meses, com interligação ao píer de granéis líquidos do Porto do Pecém, sendo conectados por dutovias a serem instaladas pela Dislub. A segunda, com a finalização dos espaços de armazenagem, será em até 36 meses. O objetivo dessa assinatura é diversificar as rotas de escoamento e comercialização do petróleo produzido pela PetroReconcavo no Rio Grande do Norte, visando maior flexibilidade operacional, sustentabilidade e melhores condições comerciais, conforme a empresa destaca, em comunicado ao mercado. A conclusão do contrato é resultado do Memorando de Entendimentos (MoU) firmado entre a PetroReconcavo, a Dislub e a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A), conforme comunicado ao mercado em 7 de novembro de 2024.

Com este passo firmado, a Dislub iniciará o licenciamento para a construção e operação do terminal no Porto do Pecém. Para viabilizar a operação da nova rota de escoamento, a PetroReconcavo irá realizar contratações adicionais, como dos serviços de transporte rodoviário do petróleo das operações até o Porto de Pecém, da comercialização do petróleo e dos serviços serem disponibilizados diretamente pela Cipp S.A. Rafael Procaci da Cunha, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da PetroReconcavo, frisa que, com esta nova rota, a empresa passará a estabelecer também uma alternativa de comercialização da produção, “o que potencialmente trará ganhos comerciais tendo em vista a excelente qualidade do petróleo produzido pela companhia no estado do Rio Grande do Norte.”