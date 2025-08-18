Petrobras confirma recorde do campo de Búzios com 910,5 mil bpd e 10,5 mi m³/d de gás

A Petrobras confirmou que o campo de Búzios bateu seu recorde e superou, nesse último fim de semana, a produção diária de 900 mil barris de petróleo. Localizado no pré-sal da bacia de Santos, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, Búzios foi descoberto pela Petrobras em 2010 e entrou em operação em 2018. No dia 17 de agosto, o campo de Búzios atingiu a produção de 910,5 mil de barris de petróleo e exportou 10,5 milhões de metros cúbicos de gás natural, disse a companhia.

Mais cedo, em evento do grupo Mac Laren, na Fundação Getulio Vargas (FGV), o gerente executivo de Projetos Estruturantes da Petrobras, Wagner Victer, já havia antecipado a notícia. Segundo a Petrobras, Búzios possui os poços mais produtivos do País, localizados a mais de 2 mil metros de profundidade no leito marinho. A espessura de seu reservatório tem a mesma altura que o Pão de Açúcar - e sua extensão corresponde a mais que o dobro da Baía de Guanabara. O campo tem seis unidades produtoras em operação: as plataformas P-74, P-75, P-76, P-77 e os FPSOs Almirante Barroso e Almirante Tamandaré.