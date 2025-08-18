Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Argentina, leilão capta quase totalidade do volume de títulos ofertados após medidas do BC

Na Argentina, leilão capta quase totalidade do volume de títulos ofertados após medidas do BC

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretaria de Finanças do Ministério da Economia da Argentina informou nesta segunda-feira, 18, ter captado 3,79 trilhões de pesos argentinos em um leilão extraordinário de títulos da dívida do país. O valor representa quase a totalidade do volume ofertado, de 3,8 trilhões de pesos.

O resultado segue a decisão do Banco Central argentino de endurecer as regras de compulsórios bancários, após uma outra oferta ter rolado apenas 61% da dívida com vencimento em agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O juro praticado será de 1% acrescido à chamada Tasa Mayorista de Referencia de Argentina (Tamar).

"Este leilão contribui para atingir o objetivo de absorção monetária após o aumento de duas medidas para compulsórios implementadas pelo Banco Central", escreveu o secretário de Finanças, Pablo Quirno, no X.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ARGENTINA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar