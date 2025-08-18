Na Argentina, leilão capta quase totalidade do volume de títulos ofertados após medidas do BC
A secretaria de Finanças do Ministério da Economia da Argentina informou nesta segunda-feira, 18, ter captado 3,79 trilhões de pesos argentinos em um leilão extraordinário de títulos da dívida do país. O valor representa quase a totalidade do volume ofertado, de 3,8 trilhões de pesos.
O resultado segue a decisão do Banco Central argentino de endurecer as regras de compulsórios bancários, após uma outra oferta ter rolado apenas 61% da dívida com vencimento em agosto.
O juro praticado será de 1% acrescido à chamada Tasa Mayorista de Referencia de Argentina (Tamar).
"Este leilão contribui para atingir o objetivo de absorção monetária após o aumento de duas medidas para compulsórios implementadas pelo Banco Central", escreveu o secretário de Finanças, Pablo Quirno, no X.