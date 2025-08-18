Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Monsanto fechou acordos para encerrar casos sobre PCB em escola dos EUA, diz Bayer

Monsanto fechou acordos para encerrar casos sobre PCB em escola dos EUA, diz Bayer

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bayer anunciou nesta segunda-feira, 18, que a Monsanto chegou a acordos para resolver todos os casos relacionados à Sky Valley Education Center, no Estado norte-americano de Washington, que envolvem mais de 200 autores. Há exceção de nove casos anteriores, com 49 autores, que tiveram veredictos desfavoráveis e seguem em fase de apelação, destacou a companhia alemã. Os casos na escola dos Estados Unidos envolvem alegações de danos devido à exposição a bifenilos policlorados (PCBs) no câmpus escolar.

Os termos dos novos acordos são confidenciais e ainda precisam de aprovação final entre as partes.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A Bayer informou que os custos já estão cobertos pela provisão de litígios com PCBs feita no segundo trimestre de 2025. "Embora a empresa continue confiante em sua estratégia e defesas legais, e esteja totalmente preparada para defender os casos em julgamento, ela mantém que considerará resolver processos em condições adequadas quando for estrategicamente vantajoso para ajudar a mitigar os riscos e incertezas dos litígios", disse a companhia em nota. A empresa tem como estratégia conter os riscos de litígio até o fim de 2026.

Paralelamente, a empresa apresentou uma ação no Missouri para exigir o cumprimento de contratos de indenização assinados em 1972 por seus clientes do setor de fabricação de equipamentos elétricos, disse a Bayer.

Esses acordos previam que os compradores assumiriam a defesa e a indenização da Monsanto como condição para continuar recebendo PCBs a granel.

De acordo com o comunicado, os PCBs eram amplamente usados como fluidos de segurança não inflamáveis e chegaram a ser exigidos por códigos de construção, normas elétricas e companhias de seguro para reduzir riscos de incêndio. A produção também foi requisitada pelo governo federal para proteger a rede elétrica nacional. Em 1972, uma força-tarefa concluiu que a fabricação e venda de PCBs ainda era necessária em certas aplicações elétricas. A Monsanto encerrou voluntariamente a produção em 1977, afirmou a Bayer, que adquiriu a Monsanto em 2018.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar