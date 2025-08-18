Monsanto fechou acordos para encerrar casos sobre PCB em escola dos EUA, diz Bayer

Os termos dos novos acordos são confidenciais e ainda precisam de aprovação final entre as partes.

A Bayer anunciou nesta segunda-feira, 18, que a Monsanto chegou a acordos para resolver todos os casos relacionados à Sky Valley Education Center, no Estado norte-americano de Washington, que envolvem mais de 200 autores. Há exceção de nove casos anteriores, com 49 autores, que tiveram veredictos desfavoráveis e seguem em fase de apelação, destacou a companhia alemã. Os casos na escola dos Estados Unidos envolvem alegações de danos devido à exposição a bifenilos policlorados (PCBs) no câmpus escolar.

A Bayer informou que os custos já estão cobertos pela provisão de litígios com PCBs feita no segundo trimestre de 2025. "Embora a empresa continue confiante em sua estratégia e defesas legais, e esteja totalmente preparada para defender os casos em julgamento, ela mantém que considerará resolver processos em condições adequadas quando for estrategicamente vantajoso para ajudar a mitigar os riscos e incertezas dos litígios", disse a companhia em nota. A empresa tem como estratégia conter os riscos de litígio até o fim de 2026.

Paralelamente, a empresa apresentou uma ação no Missouri para exigir o cumprimento de contratos de indenização assinados em 1972 por seus clientes do setor de fabricação de equipamentos elétricos, disse a Bayer.

Esses acordos previam que os compradores assumiriam a defesa e a indenização da Monsanto como condição para continuar recebendo PCBs a granel.

De acordo com o comunicado, os PCBs eram amplamente usados como fluidos de segurança não inflamáveis e chegaram a ser exigidos por códigos de construção, normas elétricas e companhias de seguro para reduzir riscos de incêndio. A produção também foi requisitada pelo governo federal para proteger a rede elétrica nacional. Em 1972, uma força-tarefa concluiu que a fabricação e venda de PCBs ainda era necessária em certas aplicações elétricas. A Monsanto encerrou voluntariamente a produção em 1977, afirmou a Bayer, que adquiriu a Monsanto em 2018.