JHSF avalia nova expansão de seu aeroporto executivo

A JHSF está avaliando nova expansão do aeroporto de aviação executiva Catarina, situado em São Roque (SP), mesmo antes de terminar as obras em andamento. A direção da holding de negócios de luxo avalia que o projeto atual não será suficiente para atender à demanda crescente. projeto de expansão deve-se aos bons resultados da companhia. A JHSF teve lucro líquido consolidado de R$ 245,8 milhões no segundo trimestre de 2025, alta de 45,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, a JHSF está ampliando de 12 para 16 a quantidade de hangares no aeroporto, com previsão de entregar as obras até o fim do ano. As melhorias incluem um pátio adicional para aeronaves e uma nova pista de taxiamento, além de nova área de apoio à tripulação. "Essa obra vai acomodar boa parte da lista de espera que tem hoje, que passa de cem aeronaves, mas já estamos percebendo que será preciso uma nova expansão depois desta", antecipou o presidente da JHSF, Augusto Martins, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Inaugurado em 2019, o Catarina já é o maior aeroporto de aviação executiva em termos de movimentos internacionais do Estado de São Paulo, respondendo por 76% dos pousos e decolagens. O balanço do segundo trimestre mostrou avanço de 64% nos movimentos de pousos e decolagens na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 7 mil nos três meses (média de 77 por dia). Outra fonte de receita importante é a de abastecimento dos aviões. No segundo trimestre, foram 3,2 mil litros, aumento de 54%. "Isso tudo mostra que a demanda é forte nesta unidade de negócios", apontou Martins. Para uma futura expansão, a JHSF já tem terrenos disponíveis nos arredores. O tamanho do investimento também não será um problema, segundo o presidente, dado que a parte principal da infraestrutura já está pronta e em operação. "O investimento seria marginal perto do que já foi feito". 'Ponto Estratégico'. O aeroporto serve de ponto de chegada para boa parte dos endinheirados de fora de São Paulo que frequentam os demais empreendimentos de luxo que fazem parte do grupo JHSF, como o shopping Cidade Jardim (na zona sul da capital), os hotéis e restaurantes da marca Fasano, ou o condomínio Boa Vista, em Porto Feliz (SP). "É um ponto estratégico para os nossos clientes que têm aeronaves e circulam pelo ecossistema da JHSF."

Questionado se a JHSF estuda transformar o Catarina em um aeroporto para voos comerciais, uma vez que Congonhas e Guarulhos já estão bastante ocupados, Martins reiterou que o foco não é este. "O foco é crescer em aviação executiva", afirmou. Shoppings. O setor de shoppings da JHSF registrou alta de 17% nas vendas na comparação entre o segundo trimestre de 2025 e o mesmo intervalo de 2024, para R$ 1,188 bilhão. As vendas e os aluguéis nas mesmas lojas subiram 12,3% e 12,9%, respectivamente. O destaque foi o Cidade Jardim, cujas vendas aumentaram 26,9% na comparação anual. Esse aumento decorreu do bom desempenho do mix de lojas, sem expansão da área, destacou o presidente do grupo. "Esse desempenho é o maior entre todos os shoppings de luxo e se deve ao ecossistema construído ali. O Cidade Jardim não é apenas um centro de compras, mas um lugar com serviços e lifestyle onde esse público quer estar."

Entre as novidades, a Chanel abrirá uma loja do tipo flagship de 1.200 m² no shopping Cidade Jardim. Além disso, as marcas Dior, Prada e Tiffany & Co, já presentes no local, irão dobrar de tamanho. Outra novidade é que a Rolex transformará a loja atual em sua flagship na América Latina. Nesta semana, será inaugurado ali um centro de saúde e bem-estar com 2 mil m². Incorporação. No segmento de incorporação imobiliária, as vendas no segundo trimestre foram de R$ 293,8 milhões, aumento de 6,6% na comparação anual. Recentemente, a companhia anunciou ainda que o condomínio Boa Vista Village terá uma unidade do Colégio Visconde de Porto Seguro e uma clínica Einstein. Ainda neste semestre, a JHSF prepara o lançamento de dois projetos de grande porte. A companhia vai lançar a Fazenda Santa Helena, um novo condomínio de luxo na região de Bragança Paulista (SP), com valor geral de vendas (VGV) de aproximadamente R$ 1,2 bilhão na primeira fase. O outro lançamento é o condomínio Boa Vista States, com VGV na faixa de R$ 1 bilhão na primeira fase. Este empreendimento faz parte do Complexo Boa Vista, em Porto Feliz.