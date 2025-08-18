IPC-S desacelera a 0,09% na 2ª quadrissemana de agosto, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) moderou o ritmo de alta, de 0,38% na primeira para 0,09% na segunda quadrissemana de agosto. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 18, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula agora alta de 4,31% nos últimos 12 meses e de 3,15% em 2025.

Houve desaceleração em três dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de agosto: Habitação (1,0% para 0,18%), Despesas Diversas (1,52% para 1,08%) e Vestuário (0,03% para 0,01%).