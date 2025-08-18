Instituto Federal de MG lança concurso; salário de até R$ 13,2 mil

Instituto Federal de MG lança concurso; salário de até R$ 13,2 milAs oportunidades são para as áreas de Informática, Filosofia, Enfermagem e atendimento educacional especializado
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas lançou edital de concurso público com 6 vagas para o cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PEBTT). O documento foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 18.
As oportunidades são para as áreas de Informática, Filosofia, Enfermagem e atendimento educacional especializado. A remuneração é R$ 6.180,86, podendo ser acrescida da Retribuição por Titulação (RT):
- Aperfeiçoamento: R$ 618,08 (R$ 6.180,86 + R$ 618,08 = R$ 6.798,94)
- Especialização: R$ 1.236,17 (R$ 6.180,86 + R$ 1.236,17 = R$ 7.417,03)
- Mestrado: R$ 3.090,43 (R$ 6.180,86 + R$ 3.090,43 = R$ 9.271,29)
- Doutorado: R$ 7.107,99 (R$ 6.180,86 + R$ 7.107,99 = R$ 13.288,85)
Na publicação, é comunicado que o edital será coordenado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) do instituto.
Em relação às inscrições, elas poderão ser realizadas a partir das 13h da próxima segunda-feira, 25, até o dia 18 de setembro, por meio do site da instituição de ensino.
No processo, o interessado deverá realizar o pagamento da taxa de participação de R$ 200 até as 17h do dia posterior ao encerramento das inscrições, 19.
Entretanto, vale destacar candidatos que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor até o dia 5 de setembro.
Concurso para professor: Veja como será a seleção
A seleção de professor para o instituto federal será constituída de três etapas: a prova objetiva e a de desempenho didático, ambas de caráter classificatório e eliminatório, e a prova de títulos, que será apenas classificatória.
Confira mais informações do certame no edital.
Concurso para professor: Veja o cronograma
- Período de inscrições: 25/8 a 18/9
- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 5/9
- Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição: 8/9
- Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 19/9
- Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI): 13/10
- Aplicação da prova objetiva: 19/10
- Publicação do resultado final da prova objetiva: 5/11
- Convocação para prova didática e entrega dos títulos: 10/11
- Aplicação da prova didática e entrega de títulos: 29/11 e 30/11
- Publicação do resultado final da prova didática: 11/12
- Publicação do resultado final da prova de títulos: 17/12
- Publicação do resultado final do concurso: 19/12
- Homologação do resultado final do concurso: a partir de 22/12
- Convocações: a partir de 22/12