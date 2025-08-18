Instituto Federal de MG lança concurso; salário de até R$ 13,2 mil

O certame contará com provas objetiva, de desempenho didático e de títulos / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas lançou edital de concurso público com 6 vagas para o cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PEBTT). O documento foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 18. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades são para as áreas de Informática, Filosofia, Enfermagem e atendimento educacional especializado. A remuneração é R$ 6.180,86, podendo ser acrescida da Retribuição por Titulação (RT):