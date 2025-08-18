Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índice de confiança das construtoras nos EUA cai a 32 em agosto

Índice de confiança das construtoras nos EUA cai a 32 em agosto

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu para 32 em agosto, ante 33 em julho, segundo pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 18.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 34 neste mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar