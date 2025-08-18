Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Febraban recebe alerta do BC sobre movimentação atípica de Tether

Autor Agência Estado
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que recebeu um alerta do Banco Central na tarde do domingo, 17, sobre a identificação de uma movimentação atípica no mercado relacionada à busca por operadores de USDT (Tether), associada a um possível ataque a participantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

"De imediato, a Febraban comunicou aos seus bancos filiados que participam de seus Comitês de Prevenção a Fraudes e de Cyber Segurança para que tomassem todas as iniciativas possíveis para se evitar o possível ataque", disse a Febraban, em nota.

A Federação disse ainda estar monitorando, junto aos bancos, eventuais desdobramentos da situação.

