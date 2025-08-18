David Vélez, fundador do Nubank, vende US$ 432 milhões em ações da fintech

O CEO e fundador do Nubank, David Vélez, vendeu 33 milhões de ações do banco digital. Pela cotação do papel nesta segunda-feira, 18, ele levantou US$ 432 milhões (R$ 2,3 bilhões), de acordo com documentos enviados a Securities Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de ações nos Estados Unidos, onde a fintech é listada. A venda foi feita na sexta-feira, 15, dia em que as ações do banco digital chegaram a subir mais de 15% por causa do balanço do segundo trimestre com números acima do previsto pelo mercado.

O banco anunciou lucro líquido ajustado de US$ 694,5 milhões no período, expansão anual de 23,4%. O retorno (ROE, inglês) ficou em 28%. Os papéis vendidos representam aproximadamente 3,5% das ações de Vélez no capital social da Nu Holdings, que controla a fintech, e 0,7% do total de ações emitidas da Nu Holdings. Procurado, o Nubank informou que essa "venda é motivada unicamente por fins de planejamento patrimonial". Vélez tem vendido ações do Nubank esporadicamente. A última operação foi há exatamente um ano, em 15 de agosto de 2024, quando se desfez de 31 milhões de papéis do banco digital, movimentando US$ 415 milhões (R$ 2,2 bilhões). A venda anterior havia sido em agosto de 2023, de 25 milhões de ações, que na época somou o equivalente US$ 191 milhões (R$ 1 bi).