Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com cautela por Ucrânia e avanço de renováveis

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,02%, a 553,65 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,21%, a 9.157,74 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,23%, a 24.302,27 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,50%, a 7.884,05 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta segunda-feira, 18, com cautela diante das negociações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, que prosseguem nesta segunda em Washington. A grande exceção foram as ações do setor de energias renováveis, que tiveram fortes altas com notícias favoráveis ao segmento pelo governo norte-americano.

As atenções ficaram voltadas nesta segunda-feira para reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, na Casa Branca, para negociar o possível fim da guerra russo-ucraniana. Na sexta-feira, 15, Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, encerraram uma cúpula no Alasca sem avanços concretos.

Entre as ações, Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, aponta que os lucros mostraram resiliência: as montadoras foram as mais afetadas pelas tarifas americanas, mas a maioria dos outros setores teve impacto limitado. O euro mais forte ajudou a reduzir custos e a moderar a inflação, dando ao Banco Central Europeu (BCE) espaço para manter seu apoio. No geral, as empresas do STOXX 600 registraram crescimento de 3% nos lucros, em comparação com as expectativas de um declínio de 3%, e as projeções foram revisadas para cima desde então, pontua. "Uma trégua entre Rússia e Ucrânia reforçaria o cenário otimista para os ativos europeus, à medida que os investidores buscam diversificação fora dos mercados americanos", afirma.

O Tesouro dos EUA publicou, no fim da semana passada, diretrizes mais favoráveis do que se previa sobre quais projetos de energia eólica e solar se qualificarão para créditos fiscais. A dinamarquesa Vestas Wind Systems disparou 15,06%, a portuguesa EDP Renováveis saltou 6,63%, impulsionado o PSI 20 a subir 1,28%, a 7.880,25 pontos, e a alemã Nordex avançou 2,41%. Já a Novo Nordisk recebeu aprovação para uma nova indicação de seu medicamento para perda de peso, o Wegovy, pela FDA, como é conhecida a agência regulatória de alimentos e medicamentos dos EUA. A ação da farmacêutica dinamarquesa saltou 6,63% na Bolsa de Copenhague.

No noticiário macroeconômico, o superávit comercial da zona do euro encolheu de forma drástica em junho, para 2,8 bilhões de euros, ante 15,6 bilhões de euros no mês anterior, sob os efeitos da política tarifária dos EUA. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,03%, a 42.641,72 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,25%, a 15.239,40 pontos.