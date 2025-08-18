Bolsas da Europa caem antes de reunião sobre Ucrânia, mas ações de energia renovável saltam

São Paulo, 18/08/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, com investidores mantendo a cautela antes de uma reunião em Washington para discutir o futuro da Ucrânia, mas empresas de energia renovável destoam em alta, em reação a diretrizes do governo dos EUA sobre créditos fiscais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha perda marginal de 0,08%, a 553,12 pontos.

As atenções estão voltadas hoje para reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, na Casa Branca, para negociar o possível fim da guerra russo-ucraniana. Na sexta-feira (15), Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, encerraram uma cúpula no Alasca sem avanços concretos.

Driblando o tom cauteloso, ações de energia renovável se destacam positivamente na Europa, após o Tesouro dos EUA publicar, no fim da semana passada, diretrizes mais favoráveis do que se previa sobre quais projetos de energia eólica e solar se qualificarão para créditos fiscais. No horário acima, a dinamarquesa Vestas Wind Systems disparava 17%, a portuguesa EDP Renováveis saltava quase 6% e a alemã Nordex avançava 2,8%.

No noticiário macroeconômico, o superávit comercial da zona do euro encolheu de forma drástica em junho, para 2,8 bilhões de euros, ante 15,6 bilhões de euros no mês anterior, sob os efeitos da política tarifária dos EUA.