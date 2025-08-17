Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Air Canada retomará voos após governo realizar negociações com sindicato para encerrar greve

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Air Canada anunciou que pretende retomar seus voos hoje, após a companhia aérea ter suspendido suas operações diante da greve de mais de 10 mil comissários de bordo desde a madrugada do sábado. A empresa afirma que foi celebrado um acordo entre o governo e o Sindicato Canadense dos Empregados Públicos (CUPE, na sigla em inglês) após impasse contratual.

O Conselho Canadense de Relações Industriais (CIRB, na sigla em inglês) determinou que o prazo do acordo coletivo entre a Air Canada e a CUPE, que expirou em 31 de março de 2025, seja prorrogado para incluir o período que começa em 1º de abril de 2025 e termina no dia em que o novo acordo coletivo entre as partes entrar em vigor. O CIRB também impôs arbitragem vinculativa final para resolver os termos pendentes do acordo coletivo. "O procedimento de arbitragem será abordado nos próximos dias e semanas", informou a companhia aérea.

A Air Canada afirma ainda que suspendeu as operações na madrugada de sábado (por volta das 1h30 da manhã no horário local), com isso as aeronaves e a tripulação estão fora de posição e cronograma. "O reinício das operações começará imediatamente, com os primeiros voos esta noite, mas a Air Canada prevê que levará vários dias até que suas operações retornem ao normal", destacou e empresa em nota.

