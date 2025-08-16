Rio Innovation Week chega ao fim e ganha evento irmão em São Paulo

Acabou a edição deste ano da Rio Innovatiom Week (RIW), um dos principais eventos de inovação do País. No último dia, o Estadão anunciou a iniciativa para realizar em maio do ano que vem a São Paulo Innovation Week (SPIW), evento irmão da Rio Innovation, que prevê atrair 30 mil pessoas por dia.

O evento terá formato semelhante ao da Rio Innovation Week, mas com maior aprofundamento em conteúdos ligados ao DNA do estado e da cidade de São Paulo, como finanças, agronegócio e empreendedorismo.