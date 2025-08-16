Investimentos no Sertão de Sobral cresceram quase 100%

Cialdini afirma que a Caravana Ceará Um Só busca disseminar conhecimento de qualidade para que as políticas públicas alcancem todos os cearenses de maneira semelhante / Crédito: AURÉLIO ALVES

O investimento do governo do Ceará na região do Sertão de Sobral , composta por 18 municípios, cresceu 99,9% entre 2023 e 2024, atingindo R$ 165,3 milhões. De janeiro a junho de 2025, foram alocados R$ 52,5 milhões adicionais. Os números foram apresentados por Alexandre Cialdini, Secretário de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), na Caravana Ceará Um Só, em Sobral, na sexta-feira, 15. "Esses números demonstram a execução orçamentária e financeira diante dos instrumentos de planejamento dos quais dispomos. É o orçamento participativo na veia. São números que mostram os investimentos em áreas definidas conforme o planejamento elaborado com a participação cidadã. Este momento proporcionado pela Caravana Ceará Um Só é também uma oportunidade para a prestação de contas, mostrando efetivamente que o Estado está presente em todos os 184 municípios cearenses, nas 14 regiões de planejamento", destacou Cialdini.

A iniciativa, liderada pela Seplag-CE e pela Escola Superior de Administração Pública (EGPCE), visa aprimorar a integração entre o governo estadual e os municípios e aprimorar as competências dos gestores públicos. Conforme Cialdini, a Caravana Ceará Um Só busca disseminar conhecimento de qualidade para que as políticas públicas alcancem todos os cearenses de maneira semelhante. Para isso, ele ressaltou a necessidade da união entre as áreas técnica e política, propósito da Caravana. "A política cria as políticas públicas, que devem ser orientadas pelo conhecimento técnico. Nós temos um programa que fortalece isso. Vale ressaltar que a Caravana Ceará Um Só tem início antes do evento em si, com a mobilização dos gestores públicos das regiões de planejamento do Estado, e prossegue após o encontro presencial. Não se encerra aqui. Nossa intenção é construir um Ceará Um Só, com benefícios que se espraiam por todos os 184 municípios cearenses", reforçou o secretário.

O evento, realizado no campus Mucambinho da Universidade Federal do Ceará (UFC), contou com a participação de diversas autoridades, incluindo representantes do Banco do Nordeste (BNB), da Universidade Vale do Acaraú (UVA) e do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede). Municípios firmaram convênios com a EGPCE e o programa Ceará Sem Fome. "O BNB está junto dessa iniciativa com o Programa de Desenvolvimento Territorial, do qual faço parte. Que possamos construir um futuro sustentável e com respeito social a todas as classes envolvidas. Hoje, temos mais de 30 cadeias produtivas sendo desenvolvidas na região Norte do Ceará. Isso graças a todos os parceiros, pois ninguém faz nada sozinho, por isso o Ceará Um Só. Vamos juntos!", declarou a agente de Desenvolvimento Territorial do BNB, Lúcia Sobreira. A reitora da UVA, Izabelle Mont’Alverne, ressaltou o papel da Universidade na formação de líderes para a região e no desenvolvimento de programas com impacto socioeconômico. "A UVA tem um papel fundamental para o desenvolvimento da região. Colocamos a Universidade à disposição dos prefeitos para a formalização de parcerias. Estamos juntos com a Caravana Ceará Um Só por um Estado cada vez melhor", disse