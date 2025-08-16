Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caravana vai distribuir kits de antenas digitais para 19,4 mil famílias no Ceará

Ação do programa Brasil Antenado, do Ministério das Comunicações, começa neste domingo, dia 17, e segue até 24 de agosto. No Ceará, sete municípios serão contemplados
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
O programa Brasil Antenado inicia caravana no Ceará pelo município de Solonópole neste domingo, dia 17. A ação do Ministério das Comunicações vai distribuir kits de antenas digitais de TV a mais de 19,4 mil beneficiários do CadÚnico no Estado.

Distribuição dos kits deve passar por 173 municípios de 10 estados do País, e segundo informações passadas pelo governo, o objetivo da caravana “é ampliar o alcance do Brasil Antenado”. No Ceará, sete municípios vão receber a ação entre 17 e 24 de agosto.

“O Brasil Antenado amplia a cobertura da TV aberta e gratuita e reafirma o compromisso da EAF com o direito de todos de se informar. Sempre dizemos que é o Brasil profundo que precisa ser visto, ouvido e antenado”, destaca Leandro Guerra, CEO da Entidade Administradora da Faixa (EAF), ligada à pasta.

O projeto é executado pela EAF em parceria com a Anatel, e funciona como política pública com objetivo de levar informação a comunidades e famílias carentes que têm dificuldade de acesso à informação no interior do país.

A carreta customizada que promove a ação, permanecerá um dia em cada município que vai receber a caravana, oferecendo atendimento, demonstrações práticas da nova parabólica e orientações para agendamento.

A prioridade da pasta é atender municípios remotos, com infraestrutura digital limitada. Os kits distribuídos garantem acesso gratuito de mais de 100 canais, com som e imagem em alta definição e maior estabilidade de sinal.

Veja calendário do Brasil Antenado

  • 17/7 (domingo) – Solonópole (2.605 famílias contempladas) Praça Felix Holanda de Araújo, Centro, próximo à Igreja Matriz
  • 18/8 (segunda) – Milhã (2.696 famílias contempladas) Rua Joaquim Antenor Pinheiro, Praça Carlos Lopes
  • 19/8 (terça) – Deputado Irapuan Pinheiro (1.517 famílias contempladas) Rua, Alvaro Ricarte, Centro ao lado da Praça
  • 20/8 (quarta) – Monsenhor Tabosa (4.019 famílias contempladas) Praça 7 de Setembro, SN, Bairro Centro
  • 22/8 (sexta) – Catunda (2.122 famílias contempladas) Praça da Igreja
  • 23/8 (sábado) – Croatá (3.213 famílias contempladas) Rua João Tomas ao lado da Praça José Maria Melo
  • 24/8 (domingo) – Quiterianópolis (3.249 famílias contempladas) Estacionamento do Estádio Municipal

O programa foi viabilizado a partir da portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025, e atenderá 323 municípios, em 16 estados, de forma faseada e até abril de 2026.

  • Fase A (14/07–12/10/2025): 77 municípios em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE) — mais de 220 mil famílias aptas.
  • Fase B (13/10/2025–11/01/2026): 138 municípios em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) — mais de 228 mil famílias aptas.
  • Fase C (12/01–12/04/2026): 108 municípios em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS) — mais de 222 mil famílias aptas.

A lista completa de cidades está disponível no site oficial brasilantenado.

