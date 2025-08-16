Caravana vai distribuir kits de antenas digitais para 19,4 mil famílias no Ceará

Mais de 19.421 famílias cearenses são contempladas pelo projeto Brasil Antenado / Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O programa Brasil Antenado inicia caravana no Ceará pelo município de Solonópole neste domingo, dia 17. A ação do Ministério das Comunicações vai distribuir kits de antenas digitais de TV a mais de 19,4 mil beneficiários do CadÚnico no Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Distribuição dos kits deve passar por 173 municípios de 10 estados do País, e segundo informações passadas pelo governo, o objetivo da caravana “é ampliar o alcance do Brasil Antenado”. No Ceará, sete municípios vão receber a ação entre 17 e 24 de agosto.