Sem condutor claro para negócios, taxas futuras futuras encerram dia em baixa

Em um dia esvaziado na agenda doméstica de indicadores, liquidez reduzida e ausência de um condutor claro para os negócios, a curva de juros local seguiu, na segunda etapa do pregão desta sexta-feira, 15, a dinâmica mais comportada observada ao longo das últimas sessões. Embora rondando os ajustes anteriores, o viés é de queda em quase todas as taxas futuras, ainda ancorada no posicionamento do mercado à espera do ciclo de redução da Selic. Assim, a curva a termo se descolou do exterior, onde os rendimentos dos Treasuries subiram, também amparada na valorização do real. Encerrados os negócios, a taxa de contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 oscilou de 14,891% no ajuste de ontem para 14,895%. O DI de janeiro de 2027 passou de 13,94% no ajuste da véspera a 13,91%. O DI de janeiro de 2028 marcou 13,175%, de 13,205% no ajuste antecedente, e o DI de janeiro de 2029 recuou de 13,13% no ajuste a 13,09%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No saldo da semana, houve alívio na maior parte dos vértices na curva futura. A taxa para janeiro de 2027 saiu de 14% e se manteve abaixo desse porcentual - o que não ocorria desde o fim de maio -, enquanto os DIs de janeiro de 2028 e de 2029 cederam 13 pontos-base e 10 pontos-base, respectivamente, considerando níveis de fechamento. O DI para janeiro de 2031 fechou 4 pontos-base. Hoje foram conhecidos novos indicadores que apontaram na direção de fraqueza da atividade dos EUA, diz Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, mas o driver do mercado de juros brasileiro no dia foi menos pontual, e local, avalia. "Pela primeira vez, começamos a ver que atividade e inflação brasileira estão indo na direção que o Banco Central e mercado gostariam", diz, referindo-se aos dados conhecidos ao longo da semana - IPCA de julho consideravelmente abaixo do previsto, vendas no varejo de junho também inferiores ao esperado e serviços acima, mas com leitura mista entre os setores. Segundo Olivares, o momento é interessante, porque os sinais de perda de tração da economia começam a aparecer, o mercado fica mais inclinado a apostar em corte de juros - como a própria curva indica - e, vendo que o BC se mantém 'gelado', as expectativas de inflação passam a recuar, como já evidenciado pelo boletim Focus, mas para 2025 e 2026. Assim, diz, se essa tendência se espalhar para horizontes de mais longo prazo, há um ganho de credibilidade para o BC, que pode, enfim, relaxar a política monetária. Segundo a equipe econômica do Santander, o deslocamento para baixo dos juros futuros na semana veio na esteira do IPCA do mês passado, que subiu 0,26% - aquém do piso do Projeções Broadcast, de 0,28%.