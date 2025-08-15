São Paulo Innovation Week será um evento que abraça a cidade, diz CEO do 'Estadão'
O Estadão anunciou nesta sexta, 15, a iniciativa para lançar a São Paulo Innovation Week (SPIW), evento com foco em inovação, tecnologia e negócios, planejado para maio de 2026 na Mercado Livre Arena Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Para Erick Brêtas, CEO do Estadão, a cidade precisava de um evento que envolva toda a capital paulista.
"São Paulo é um hub de inovação, potência econômica, mas nunca vi um evento que abrace a cidade", afirmou ele durante a apresentação, que ocorreu no último dia da Rio Innovation Week (RIW), "evento irmão" da SPIW que chegou à sua quinta edição neste ano.
"Há muitos eventos de inovação em São Paulo, mas eles são mais nichados. Na Innovation Week, tem donas de casa, estudantes, pessoas da marinha, policiais, pessoas de negócios e profissionais de grandes empresas. O evento com todas as tribos, mistura gente de diferentes origens", afirmou Brêtas.
Para ele, o projeto resgata um papel histórico do Estadão de ir além do jornalismo. Ele relembrou o papel da família Mesquita na fundação da Universidade de São Paulo (USP) e a criação do Teatro Cultura Artística. Assim, trazer o evento de inovação para a cidade seria um novo e importante capítulo para essa história.
"O Estadão e a Innovation Week vão ser sócios nessa empreitada. Não vamos ser parceiros de mídia, vamos ser sócios e correalizadores", disse Brêtas. Ele também reforçou que a iniciativa faz parte das suas missões na liderança do jornal. "Um dos mandatos que tenho na empresa é ampliar negócios, trazer mais fontes de receita e temos muito carinho pela área de eventos", afirmou o CEO.
Como será a SPIW
O cofundador da Rio Innovation Week, Jerônimo Vargas, conta que a SPIW terá como espinha dorsal temas que conversam com a capital paulista como inteligência artificial, agronegócio, empreendedorismo, indústria e macroeconomia. Ele contou que sentia que precisava ter mais de um evento da família "Innovation Week" no calendário - a edição carioca de 2026 foi confirmada para agosto do ano que vem.
"Não podemos esperar um ano para fazer uma nova edição. Por isso, tomamos a iniciativa de fazer uma edição a cada seis meses do projeto Innovation Week. Escolhemos a cidade de São Paulo", contou Vargas. A projeção é de que SPIW receberá 90 mil visitantes, com 30 mil pessoas por dia. O evento promete 1,5 mil palestrantes, 1 mil startups, 120 expositores e 20 conferências ocorrendo simultaneamente nos mais de 50 mil metros quadrados do espaço.
A escolha do Pacaembu como local do evento se deu pela sua importância histórica e sua nova capacidade após as reformas. "Nos últimos cinco anos, temos feito talvez o maior projeto de restauro do Brasil. Foram R$ 800 milhões investidos em um ativo que foi público por 85 anos e hoje é administrado por um agente privado", disse Eduardo Barella, CEO da Arena Mercado Livre Pacaembu.
"Quando fizemos a visita técnica, tomamos um susto com a estrutura do novo Pacaembu. É realmente um novo Pacaembu. Por isso, temos uma segurança muito grande de fazer o evento. Quando encontramos um lugar aparelhado, a gente dedica mais a nossa energia para a criação, inovação e conteúdo, sem precisarmos nos preocupar com a estrutura", Fábio Queiróz, cofundador e diretor do evento.
Rio Innovation Week 2026
De 4 a 7 de agosto de 2026, será realizada a Rio Innovation Week no Pier Mauá. "Vamos ocupar a cidade do Rio de Janeiro em muitos outros pontos, com a sede no Pier Mauá, mas vamos expandir para a zona sul e para a zona norte. Chegou a hora da cidade respirar de perto a Rio Innovation Week", Queiróz.