Rio Innovation Week movimenta R$ 150 milhões em quatro dias no píer Mauá

A movimentação econômica considera o impacto direto e indireto gerado pelos visitantes - incluindo despesas com alimentação, transporte, hospedagem, compras, passeios turísticos e experiências culturais. Também foram contabilizados os gastos com infraestrutura, montagem e venda de ingressos do evento.

A edição 2025 do Rio Innovation Week, realizada entre os dias 12 e 15 de agosto, no Pier Mauá, no centro da cidade, movimentou aproximadamente R$ 150 milhões na economia carioca, informou a Riotur em nota. O evento atraiu mais de 200 mil participantes ao longo dos quatro dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Riotur, o evento atraiu um público muito diversificado: 15% de turistas nacionais e 25% de fluminenses vindos de fora da capital, segundo levantamento da Riotur e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

"O Rio Innovation Week vai muito além da inovação e da tecnologia. Ele movimenta o setor de eventos, fomenta o turismo e gera impacto econômico direto em toda a cidade. É uma demonstração concreta de como grandes eventos podem aliar conteúdo relevante, atração de visitantes e desenvolvimento econômico para nossa cidade.", afirmou em nota o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) participou da Rio Innovation Week com uma série de mesas e palestras. Participaram o CEO da Base Exchange e Flowa Technologies, Claudio Pracownik; o diretor executivo sênior da FTI Consulting, Antonio Gesteira; o CEO da Broadcast, Denis Piovezan; o sócio e diretor presidente da Oliveira Trust, José Alexandre Costa de Freitas; o CEO da Occam Gestão de Recursos, Carlos Eduardo Rocha; o sócio da Panamby Capital, Reinaldo Le Grazie; entre outros. A jornalista da Broadcast Karla Spotorno fez a moderação dos debates.

O Rio Innovation Week é considerado o maior encontro de inovação, negócios, criatividade e tecnologia da América Latina e, em 2025, reuniu centenas de expositores, startups, líderes do setor público e privado, além de milhares de participantes em experiências, painéis e ativações distribuídas nos armazéns do Pier Mauá.