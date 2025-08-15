Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial dos Estados Unidos cai 0,1% em julho ante junho

Produção industrial dos Estados Unidos cai 0,1% em julho ante junho

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,1% em julho ante junho, segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta sexta-feira, 15. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam leve alta de 0,1%.

O dado de produção de junho foi ligeiramente revisado para cima, de alta mensal de 0,3% para crescimento de 0,4%.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Já a taxa de utilização da capacidade instalada teve leve queda entre junho e julho, de 77,7% (dado revisado) para 77,5%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar