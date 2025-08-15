Premiê do Canadá viajará ao México para encontros com Sheinbaum em setembro, diz fonte

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visitará o México em setembro para se encontrar com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse um alto funcionário familiarizado com o assunto na sexta-feira. A reunião ocorre enquanto os vizinhos dos Estados Unidos lidam com as tarifas impostas pelo governo americano e se preparam para uma revisão do acordo de livre comércio entre os três países no próximo ano.

O funcionário confirmou a visita sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto. Carney enviou sua ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, e o ministro de Finanças, François-Philippe Champagne, para a Cidade do México, no início deste mês, em uma tentativa de diversificar o comércio. Eles também se reuniram com um grande grupo de líderes empresariais canadenses e mexicanos, incluindo importantes representantes que apoiam a economia integrada da América do Norte, a infraestrutura de comércio e as cadeias de suprimentos. Sheinbaum visitou o Canadá durante a cúpula do G7 em Alberta, em junho. Os produtos que cumprem com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá de 2020, que o presidente dos EUA, Donald Trump, negociou durante seu primeiro mandato, estão isentos das tarifas dos EUA.