Preço médio de novas moradias na China recua 0,3% em julho ante junho

Autor Agência Estado
Agência Estado
O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 0,3% em julho ante junho, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em junho, o preço médio havia recuado 0,27% ante o mês anterior.

Na comparação anual de julho, o preço médio de novas moradias chinesas teve queda de 3,4%, menor do que a retração de 3,7% de junho, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

