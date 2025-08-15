Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PPSA: Prio vence disputa por carga de Atapu e compra pela 1ª vez petróleo da União

PPSA: Prio vence disputa por carga de Atapu e compra pela 1ª vez petróleo da União

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prio venceu o processo de venda spot promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) na quinta-feira, 14, para comercializar uma carga de petróleo da União do campo de Atapu, no pré-sal da bacia de Santos, com volume estimado de 500 mil barris, obtendo a primeira vitória nos processos competitivos da PPSA.

Segundo a PPSA, as ofertas de preço foram abertas em tempo real em reunião realizada com a participação de representantes de seis empresas: Galp, Petrochina, Petronas, TotalEnergies, Petrobras e Prio. A carga arrematada tem previsão de carregamento na segunda quinzena de novembro de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Esta foi a segunda venda spot realizada em 2025 pela PPSA. Em março, a empresa comercializou duas cargas de petróleo da União do campo de Itapu, com volume estimado de 500 mil barris cada.

Em junho, a empresa também realizou o 5º Leilão de Petróleo da União, comercializando 74,5 milhões de barris na B3, informou a PPSA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar