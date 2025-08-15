PPSA: Prio vence disputa por carga de Atapu e compra pela 1ª vez petróleo da União

A Prio venceu o processo de venda spot promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) na quinta-feira, 14, para comercializar uma carga de petróleo da União do campo de Atapu, no pré-sal da bacia de Santos, com volume estimado de 500 mil barris, obtendo a primeira vitória nos processos competitivos da PPSA.

Segundo a PPSA, as ofertas de preço foram abertas em tempo real em reunião realizada com a participação de representantes de seis empresas: Galp, Petrochina, Petronas, TotalEnergies, Petrobras e Prio. A carga arrematada tem previsão de carregamento na segunda quinzena de novembro de 2025.