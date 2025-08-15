Plataforma Almirante Tamandaré bate recorde de produção da Petrobras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O FPSO (Floating Production Storage and Offloading, em português: navio que produz, transporta e armazena petróleo) está em operação desde fevereiro no Campo de Búzios, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Santos.

A marca recorde foi atingida pelo FPSO três meses antes do projetado, novembro. Atualmente o Almirante Tamandaré está ligado a cinco poços de petróleo. A Petrobras prevê que o almirante Tamandaré seja ligado ao total de oito poços.

Descoberto em 2010, o Campo de Búzios é visto pela Petrobras com capacidade de superar em breve Tupi, também na Bacia de Santos, como o de maior produção da empresa. O enorme potencial dos reservatórios de petróleo permitiu à Petrobras contratar navios-plataforma de grande capacidade para a região.

Para efeito de comparação, a espessura de Búzios é como se fosse a altura do Pão de Açúcar, e a área equivale a duas vezes a Baía de Guanabara.