Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plataforma Almirante Tamandaré bate recorde de produção da Petrobras

Plataforma Almirante Tamandaré bate recorde de produção da Petrobras

Autor Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Autor
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O navio-plataforma da Petrobras Almirante Tamandaré atingiu na quinta-feira (14) a marca de 225 mil barris/dia de petróleo. Esse feito representa a maior quantidade de petróleo produzida por uma única plataforma na história de Petrobras.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O FPSO (Floating Production Storage and Offloading, em português: navio que produz, transporta e armazena petróleo) está em operação desde fevereiro no Campo de Búzios, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Santos.

A marca recorde foi atingida pelo FPSO três meses antes do projetado, novembro. Atualmente o Almirante Tamandaré está ligado a cinco poços de petróleo. A Petrobras prevê que o almirante Tamandaré seja ligado ao total de oito poços.

Descoberto em 2010, o Campo de Búzios é visto pela Petrobras com capacidade de superar em breve Tupi, também na Bacia de Santos, como o de maior produção da empresa. O enorme potencial dos reservatórios de petróleo permitiu à Petrobras contratar navios-plataforma de grande capacidade para a região.

Para efeito de comparação, a espessura de Búzios é como se fosse a altura do Pão de Açúcar, e a área equivale a duas vezes a Baía de Guanabara.

O Almirante Tamandaré, afretado à holandesa SBM Offshore, é a primeira plataforma de grande capacidade em Búzios. O projeto de produção de petróleo tem mais cinco unidades em construção, sendo três de alta capacidade.

A diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, lembra que a capacidade média das plataformas pelo mundo é em torno dos 150 mil barris de óleo por dia.

“Alcançamos outro patamar de produtividade, só possível em campos como o de Búzios”.

Búzios é operado pela Petrobras em consórcio com as chinesas CNOOC e CNODC. Outras cinco plataformas operam na localidade: P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso.

Quem foi Almirante Tamandaré

O nome do navio-plataforma recordista é uma homenagem ao almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha. Figura presente em períodos críticos da história do país, como na guerra da Independência e do Paraguai, com apenas 18 anos foi nomeado, pela primeira vez, comandante de um navio.

Produção total

No último dia 29, a Petrobras informou que a produção de óleo no pré-sal no segundo trimestre de 2025 foi 1,974 milhões de barris por dia, incremento de 6,5% em relação à do trimestre anterior.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar