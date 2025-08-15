PIB da Colômbia cresce 2,1% no 2º trimestre ante igual período de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,1% no primeiro trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta sexta-feira, 15, em resultado preliminar. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,4% no período no confronto anual.

O resultado representa uma desaceleração ante o avanço de 2,7% no comparativo anual no primeiro trimestre do ano passado.