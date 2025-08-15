Petrobras: FPSO Almirante Tamandaré atinge produção recorde de 225 mil bpd em Búzios

De acordo com a companhia, o recorde obtido confirma a expectativa de que o campo seja, em breve, o maior em produção pela Petrobras. Búzios é o segundo campo em volume de produção no País, atrás apenas do campo de Tupi (ex-Lula), primeiro grande produtor do pré-sal.

A plataforma tipo FPSO Almirante Tamandaré (navio que produz, transporta e armazena petróleo) atingiu na quinta-feira, 14, o recorde de produção de 225 mil barris de petróleo/dia, maior vazão da história da Petrobras, informou a estatal nesta sexta-feira, 15. A plataforma entrou em operação em fevereiro, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.

O FPSO Almirante Tamandaré está interligado a 5 poços e chegou ao topo da sua capacidade de 225 mil/dia em 179 dias, destacou a Petrobras.

"Alcançamos outro patamar de produtividade, só possível em campos como o de Búzios. Nessa unidade, além da alta capacidade, focamos em obter mais eficiência e em tecnologias de descarbonização", disse em nota a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

A expectativa da empresa é de superar nesse campo, até 2030, o marco de 1,5 milhão de barris/dia.

O FPSO Almirante Tamandaré, afretado à SBM Offshore, é a primeira unidade de 225 mil bpd instalada no Brasil. O campo de Búzios tem mais cinco plataformas contratadas e em construção para entrada em produção nos próximos anos, sendo três com essa alta capacidade.