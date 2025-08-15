Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na China, PBoC promete aprimorar política monetária 'moderadamente relaxada'

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) planeja aprimorar e continuar implementando uma política monetária "moderadamente relaxada", segundo relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira, 15. No documento, o PBoC avaliou que a segunda maior economia do mundo ainda enfrenta vários "riscos e desafios", mas possui uma base estável, com "numerosas vantagens, forte resiliência e enorme potencial".

Para evitar riscos financeiros sistêmicos, o BC chinês prometeu ajustar a intensidade e ritmo de implementação da política monetária, a depender de cada situação.

O PBoC disse também que manterá ampla liquidez, agirá para que os preços permaneçam em níveis razoáveis e seguirá fortalecendo a implementação e supervisão de políticas de taxas de juros.

Os últimos dados econômicos chineses, referentes a julho, mostraram desempenho mais fraco do que o esperado tanto da indústria quanto do varejo.

