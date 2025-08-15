Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado mantém inalterada aposta de corte de 25 pb pelo Fed em setembro, após dados dos EUA

O mercado financeiro manteve praticamente inalterada sua aposta de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro, em meio à bateria de dados dos EUA, como sentimento do consumidor, vendas no varejo e produção e atividade industrial, divulgados mais cedo. Investidores seguem de olho, ainda, na reunião entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Vladimir Putin (Rússia), prevista para esta tarde.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, por volta das 11h50 (de Brasília) as chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros em setembro tiveram leve queda de 92,6% para 90,6%, após os dados.

A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, seguiu nula. A possibilidade de uma manutenção nos juros no próximo mês teve alta a 9,4%, ante 7,4% antes dos dados.

A expectativa de redução de juros até dezembro também sofreu poucas alterações após a rodada de indicadores econômicos americanos de hoje. A chance estimada de corte acumulado de 75 pb até o fim do ano caiu de 43,1% para 43,0%, enquanto a chance de redução menor, de 50 pb, se manteve em 44,7%. A probabilidade estimada de redução de 25 pb também ficou inalterada, em 11,6%.

