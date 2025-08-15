Medidas aos exportadores do Ceará serão regulamentadas na próxima semana

￼CHAGAS Vieira, titular da Casa Civil do governo Elmano / Crédito: AURÉLIO ALVES

As medidas adotadas pelo governo cearense de socorro às empresas exportadoras atingidas pelo tarifaço dos Estados Unidos serão regulamentadas semana que vem. Foi o que informou ao O POVO o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com ele, as compras dos produtos serão feitas por medida provisória, que será editada pelo Governo Federal.