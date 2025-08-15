Medidas aos exportadores do Ceará serão regulamentadas na próxima semana

Medidas aos exportadores do Ceará serão regulamentadas na próxima semanaO secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, detalhou que compras estaduais de produtos alimentícios estarão inclusas
As medidas adotadas pelo governo cearense de socorro às empresas exportadoras atingidas pelo tarifaço dos Estados Unidos serão regulamentadas semana que vem. Foi o que informou ao O POVO o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira.
De acordo com ele, as compras dos produtos serão feitas por medida provisória, que será editada pelo Governo Federal.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
"Nosso pessoal está fazendo o credenciamento das empresas exportadoras para os Estados Unidos. Estamos vendo essa questão dos preços para saber quais os produtos que a gente vai adquirir”, disse.
Segundo Chagas, algumas medidas do plano anunciado pelo Governo Federal ainda não estão tão claras, como a devolução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), prevista na Lei Kandir. “Algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas", comentou.
A lei estadual que estabelece medidas para mitigar os efeitos do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump foi sancionada no início deste mês pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).
Uma das medidas previstas na nova lei é que o governo estadual poderá adquirir produtos alimentícios impactados pelas medidas tarifárias para atender às demandas institucionais e sociais.
O preço estimado será definido a partir de pesquisa de preço entre fornecedores dos produtos enquadrados no aumento tarifário.