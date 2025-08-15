Lucro da JHSF cresce 45,6% e atinge R$ 245,8 milhões no 2º trimestre

A JHSF, holding de negócios de luxo, teve lucro líquido consolidado de R$ 245,8 milhões no segundo trimestre de 2025, o que representa uma alta de 45,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa mostrou evolução dos resultados das suas principais divisões de negócios, como foram os casos de incorporação imobiliária (lucro de R$ 105,9 milhões), shoppings (R$ 14,9 milhões), aviação executiva (R$ 42,2 milhões) e clube e residências (R$ 136,6 milhões, contando o ganho contábil de apreciação de propriedades).

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado somou R$ 347,7 milhões, crescimento de 59% na mesma base de comparação anual. O Ebitda ajustado foi de R$ 247,2 milhões, alta de 21,9%. A margem Ebitda ajustado chegou a 49,8%, recuo de 1,3 ponto porcentual. O critério 'ajustado' exclui o ganho de ordem contábil com a apreciação das propriedades para investimentos (R$ 131,3 milhões) e itens considerados não recorrentes, como pagamento de lucros sobre os resultados (cerca de R$ 15 milhões). A receita líquida consolidada da JHSF totalizou R$ 496,1 milhões, alta de 25,2%. "Estamos muito contentes com os resultados. Tanto a divisão de incorporação quando a de renda recorrente crescem de maneira pujante e com ganho de margem", afirmou o presidente da JHSF, Augusto Martins.

A divisão de renda recorrente teve Ebitda ajustado de R$ 150,6 milhões, crescimento de 21% na comparação anual, já respondendo por 61% do Ebitda ajustado consolidado. O negócio abrange os segmentos que geram receitas de modo contínuo (shoppings, hotéis e restaurantes, aeroporto, residências e clubes), ao contrário das vendas de imóveis, que tem variações de acordo com o lançamento de cada empreendimento. Com o amadurecimento do negócio de renda recorrente, a JHSF tem sido capaz de dosar melhor os investimentos na atividade imobiliária, ponderou Martins. "A divisão de recorrente atingiu um tamanho que nos permite ser mais precisos na incorporação, controlando melhor os lançamentos. Isso é importante porque a produção limitada gera valor tanto para nós quanto para os clientes que adquirem os imóveis". As despesas operacionais da JHSF foram a R$ 108,7 milhões, subida de 60,3%. O que mais puxou essa linha foram as despesas gerais e administrativas, com alta de 34,6%, para R$ 107,1 milhões. Essa alta foi motivada pelo pagamento de participação nos lucros (PLR), na ordem de R$ 15 milhões.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) consolidado gerou uma despesa de R$ 65,3 milhões, que foi 67,5% maior em função do aumento das despesas com juros da dívida. A JHSF fechou o trimestre com dívida líquida de R$ 1,568 bilhão, montante 3,5% maior na comparação com o primeiro trimestre, e uma alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) de 1,78 vez. Principais operações

O setor de shoppings registrou alta de 17% nas vendas na comparação entre o segundo trimestre de 2025 e o mesmo intervalo de 2024, para R$ 1,188 bilhão. As vendas e os aluguéis nas mesmas lojas subiram 12,3% e 12,9%, respectivamente. O destaque foi o Cidade Jardim, cujas vendas aumentaram 26,9% na comparação anual. Esse aumento decorreu do bom desempenho do mix de lojas, sem expansão da área de lojas, destacou o presidente do grupo. "Esse desempenho é o maior entre todos os shoppings de luxo e se deve ao ecossistema construído ali. O Cidade Jardim não é apenas um centro de compras, mas um lugar com serviços e lifestyle onde esse público quer estar", disse o presidente do grupo. Entre as novidades do mix, a Chanel abrirá uma loja do tipo flagship de 1.200 m² no Shopping Cidade Jardim. Além disso, as marcas Dior, Prada e Tiffany & Co, já presentes no local, irão dobrar de tamanho. Outra novidade é que a Rolex transformará a loja atual em sua flagship na América Latina. Na próxima semana, será inaugurado ali um centro de saúde e bem estar com 2 mil m².