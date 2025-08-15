Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,01%
Pontos: 136.340,77
Máxima de +0,06% : 136.431 pontos
Mínima de -0,57% : 135.583 pontos
Volume: R$ 24,59 bilhões
Variação em 2025: 13,35%
Variação no mês: 2,46%
Dow Jones: +0,08%
Pontos: 44.946,12
Nasdaq: -0,4%
Pontos: 21.622,98
Ibovespa Futuro: +0,11%
Pontos: 139.435
Máxima (pontos): 140.550
Mínima (pontos): 138.405
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,49
Variação: -0,35%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,94
Variação: -0,8%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,03
Variação: +0,12%
Ambev ON
Preço: R$ 12,04
Variação: +0,17%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,55
Variação: -0,25%
Vale PNA
Preço: R$ 53,22
Variação: -0,37%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,91
Variação: +5,51%
Vale ON
Preço: R$ 53,22
Variação: -0,37%
Itausa PN
Preço: R$ 11,00
Variação: -0,18%
Global 40
Cotação: 745,640 centavos de dólar
(14/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3970
Venda: R$ 5,3980
Variação: -0,35%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,54
Venda: R$ 5,64
Variação: +0,45%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3922
Venda: R$ 5,3928
Variação: -0,31%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5200
Venda: R$ 5,6100
Variação: +0,59%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4135
Variação: -0,38%
- Euro
Compra: US$ 1,1703 (às 17h59)
Venda: US$ 1,1709 (às 17h59)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3150
Venda: R$ 6,3170
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4400
Venda: R$ 6,5360
Variação: -0,18%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: $3.382,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
- Ouro
Cotação: $3.382,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,02%