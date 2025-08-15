Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com atenções voltadas para reunião entre Trump e Putin

Autor Agência Estado
As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 15, em uma sessão esvaziada, marcada pelas expectativas pelo encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, voltada para a guerra na Ucrânia. Apesar de sinalizações de que a reunião não deve terminar com soluções definitivas para o conflito, há perspectivas de que abra espaço para novas negociações, potencialmente envolvendo líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Segue no radar ainda a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), especialmente depois que os dados de inflação ao produtor mais altos que o esperado nos Estados Unidos reduziram as chances de maiores cortes de juros pela autoridade.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,06%, a 553,56 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,42%, a 9.138,90 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,07%, a 24.359,30 pontos. Em Paris o CAC 40 subiu 0,67%, a 7.923,45 pontos. As cotações são preliminares.

Zelensky disse nesta sexta que "chegou a hora de acabar com a guerra", antes de Trump, e Putin se reunirem no Alasca para discutir o possível fim do conflito russo-ucraniano. O ucraniano manifestou esperança de que a cúpula abra o caminho para a paz e a discussões entre líderes em um formato trilateral, envolvendo EUA, Rússia e o governo ucraniano. "É hora de acabar com a guerra, e as medidas necessárias devem ser tomadas pela Rússia", disse Zelensky. "Estamos contando com a América", acrescentou.

Na quinta-feira, o PIB do Reino Unido surpreendeu positivamente, aliviando a pressão sobre a chanceler Rachel Reeves, mas complicando a decisão de novembro do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. O crescimento está desacelerando, mas não de forma alarmante, enquanto a inflação está subindo, fortalecendo o argumento contra outro corte, avalia. Ainda assim, uma política fiscal rigorosa e possíveis aumentos de impostos no Orçamento de Outono podem pesar sobre o crescimento - embora o BoE não possa agir com base em especulações, pontua. Já a zona do euro expandiu apenas 0,1% no segundo trimestre, com a produção industrial e o emprego fracos mantendo a ala dovish do Banco Central Europeu (BCE) sob controle, avalia.

Em Paris, a ação da Renault subiu 1,47%, após anúncio de que a empresa prepara um movimento estratégico no segmento de veículos eletrificados, fortalecendo sua colaboração com a chinesa Geely para criar uma nova linha de SUVs híbridos e elétricos direcionados a países emergentes, entre eles o Brasil e outros mercados da América Latina.

Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,47%, a 15.277,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,75%, a 7.780,46 pontos. Em Milão, os mercados estiveram fechados por um feriado.

