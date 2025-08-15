Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com atenções voltadas para reunião entre Trump e Putin

Segue no radar ainda a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), especialmente depois que os dados de inflação ao produtor mais altos que o esperado nos Estados Unidos reduziram as chances de maiores cortes de juros pela autoridade.

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 15, em uma sessão esvaziada, marcada pelas expectativas pelo encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, voltada para a guerra na Ucrânia. Apesar de sinalizações de que a reunião não deve terminar com soluções definitivas para o conflito, há perspectivas de que abra espaço para novas negociações, potencialmente envolvendo líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,06%, a 553,56 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,42%, a 9.138,90 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,07%, a 24.359,30 pontos. Em Paris o CAC 40 subiu 0,67%, a 7.923,45 pontos. As cotações são preliminares.

Zelensky disse nesta sexta que "chegou a hora de acabar com a guerra", antes de Trump, e Putin se reunirem no Alasca para discutir o possível fim do conflito russo-ucraniano. O ucraniano manifestou esperança de que a cúpula abra o caminho para a paz e a discussões entre líderes em um formato trilateral, envolvendo EUA, Rússia e o governo ucraniano. "É hora de acabar com a guerra, e as medidas necessárias devem ser tomadas pela Rússia", disse Zelensky. "Estamos contando com a América", acrescentou.

Na quinta-feira, o PIB do Reino Unido surpreendeu positivamente, aliviando a pressão sobre a chanceler Rachel Reeves, mas complicando a decisão de novembro do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. O crescimento está desacelerando, mas não de forma alarmante, enquanto a inflação está subindo, fortalecendo o argumento contra outro corte, avalia. Ainda assim, uma política fiscal rigorosa e possíveis aumentos de impostos no Orçamento de Outono podem pesar sobre o crescimento - embora o BoE não possa agir com base em especulações, pontua. Já a zona do euro expandiu apenas 0,1% no segundo trimestre, com a produção industrial e o emprego fracos mantendo a ala dovish do Banco Central Europeu (BCE) sob controle, avalia.

Em Paris, a ação da Renault subiu 1,47%, após anúncio de que a empresa prepara um movimento estratégico no segmento de veículos eletrificados, fortalecendo sua colaboração com a chinesa Geely para criar uma nova linha de SUVs híbridos e elétricos direcionados a países emergentes, entre eles o Brasil e outros mercados da América Latina.