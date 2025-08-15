Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com recorde em Tóquio após PIB japonês

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com recorde em Tóquio após PIB japonês

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, após dados de crescimento do Japão, que superaram as expectativas, e da indústria e varejo da China, que ficaram aquém do previsto.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,71%, a 43.378,31 pontos, atingindo patamar recorde pela terceira vez nesta semana, após pesquisa mostrar que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve expansão anualizada de 1% no trimestre de abril a junho, vindo acima da previsão de alta de 0,9% de analistas consultados pela FactSet.

Na China continental, o dia também foi de ganhos, de 0,83% do Xangai Composto, a 3.696,77 pontos, e de 1,73% do Shenzhen Composto, a 2.300,77, embora o desempenho recente da segunda maior economia do mundo tenha decepcionado.

Na comparação anual de julho, a produção industrial da China subiu 5,7% e as vendas no varejo aumentaram 3,7%, ambos resultados que ficaram abaixo do esperado e mostraram desaceleração em relação ao mês anterior.

Em outras partes da Ásia, o Taiex avançou 0,40% em Taiwan, a 24.334,48 pontos, mas o Hang Seng contrariou o viés positivo da região, com queda de 0,98% em Hong Kong, a 25.270,07 pontos. Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje em função de um feriado.

Investidores asiáticos também estão na expectativa de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, façam progresso no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia, em reunião programada para começar no fim da tarde de hoje (pelo horário de Brasília), no Alasca.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão seguido, com alta de 0,73% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.938,60 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores de seguros e bancário.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar