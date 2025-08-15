Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com recorde em Tóquio após PIB japonês

São Paulo, 15/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, após dados de crescimento do Japão, que superaram as expectativas, e da indústria e varejo da China, que ficaram aquém do previsto.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,71%, a 43.378,31 pontos, atingindo patamar recorde pela terceira vez nesta semana, após pesquisa mostrar que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve expansão anualizada de 1% no trimestre de abril a junho, vindo acima da previsão de alta de 0,9% de analistas consultados pela FactSet.

Na China continental, o dia também foi de ganhos, de 0,83% do Xangai Composto, a 3.696,77 pontos, e de 1,73% do Shenzhen Composto, a 2.300,77, embora o desempenho recente da segunda maior economia do mundo tenha decepcionado.

Na comparação anual de julho, a produção industrial da China subiu 5,7% e as vendas no varejo aumentaram 3,7%, ambos resultados que ficaram abaixo do esperado e mostraram desaceleração em relação ao mês anterior.

Em outras partes da Ásia, o Taiex avançou 0,40% em Taiwan, a 24.334,48 pontos, mas o Hang Seng contrariou o viés positivo da região, com queda de 0,98% em Hong Kong, a 25.270,07 pontos. Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje em função de um feriado.