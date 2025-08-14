Yduqs anuncia compra da Unifametro por R$ 62 milhões

A Yduqs Participações informou nesta quinta-feira, 14, que, por meio de sua subsidiária Yduqs Educacional, celebrou contrato para a aquisição de 100% do capital social do Centro Universitário Fametro (Unifametro) por R$ 62 milhões. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que R$ 31 milhões serão pagos à vista, e os outros R$ 31 milhões, em cinco anos, com reajuste pelo CDI.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A companhia, diante das sinergias previstas com a aquisição, espera uma relação de 2,6 vezes EV/Ebitda já em 2027. "A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden, especialmente em Fortaleza - onde 94% da base presencial da Unifametro está concentrada. A incorporação da marca ao portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e permite a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais e eficiência de custos", informa a empresa. A transação também inclui uma cláusula de earn-out relacionada às vagas adicionais de Medicina a serem potencialmente obtidas via Mais Médicos III (em Maracanaú - CE) e por meio de processo judicial (em Fortaleza - CE), no valor de R$ 1,2 milhão por vaga. A companhia ressalta ainda que as vagas adicionais estão localizadas em região de alta demanda, com sinergia com o negócio presencial, o que permite margens mais elevadas. Adicionalmente, a empresa informa que o investimento necessário para as vagas em Fortaleza já foi realizado.

Segundo a Yduqs, o earn-out seguirá a mesma forma de pagamento do preço de aquisição: 50% à vista (no momento da aprovação) e 50% em cinco anos, com reajuste pelo CDI. A Yduqs destaca que, se as vagas não forem autorizadas em até dois anos após o fechamento, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano até o vencimento (prazo de seis anos). O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, mas o desconto será de 20% ao ano caso a autorização não ocorra nesse período. Unifametro